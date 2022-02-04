В воскресенье в Кузбассе потеплеет до -1 градуса

Фото: архив "КП" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Предстоящие выходные в Кузбассе будут теплыми и комфортными для отдыха на свежем воздухе. Прогноз погоды озвучили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

В субботу, 5 февраля, ночью ожидается температура воздуха -9... -14, местами до -24, по югу до -29, днем воздух прогреется до -3... -8, местами до -13. Ветер будет юго-западный с порывами до 16 метров в секунду. Прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, по северу местами небольшой снег, местами поземки.

В воскресенье, 6 февраля, ночью ожидается -11... -16 градусов, местами -26, днем столбики термометров будут показывать -7...-12, местами -1...-6. Порывы юго-западного ветра будут достигать 12 метров в секунду. Переменная облачность, преимущественно без осадков.