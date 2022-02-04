В Кузбассе на дистанционное обучение перешли 223 школы

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе на дистанционный формат обучения перешли 223 школы, в том числе пять губернаторских образовательных учреждений - всего 7 146 классов. Об этом сообщили в министерстве образования Кузбасса.

Что касается детских садов, то 21 дошкольное образовательное учреждение закрыто полностью, 200 групп в 140 детских садах находятся на карантине. В ссузах на онлайн-обучение перешли 1320 групп, 28 техникумов.

Напомним, что классы и школы переводят на дистанционное обучение в случае, если порог заболеваемости в коллективе превысил 20%. Ранее в министерстве образования Кузбасса рассказали, что переход всех школ на удаленное обучение не планируется.