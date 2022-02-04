В Кузбассе выявили 1352 новых случая коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 1352 человек. Региональный оперштаб сообщает, что скончались девять пациентов с коронавирусом.

У всех девятерых умерших развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 329 пациентов.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 100 110 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 86 977 выздоровели, 1 937 скончались, 13 167 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.