Кемеровчанин на BMW попал в ДТП на перекрестке. Фото: t.me/incident_kuzbass.

В Кемерове две иномарки столкнулись на пересечении проспектов Ленина и Ленинградского. В городской ГИБДД рассказали, что ДТП произошло около 21.00.

В ведомстве отметили, что происшествие случилось в районе дома № 146 по Ленинградскому проспекту. Участники ДТП сами обратились в дежурную часть.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Kia Rio при развороте налево на зеленый сигнал светофора не уступил дорогу и столкнулся с BMW 520. Водители 25 и 38 лет не пострадали, причинен только материальный ущерб.