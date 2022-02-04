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Общество4 февраля 2022 4:59

В Кузбассе режим «черного неба» продлили до 7 февраля

Анастасия СЕРГЕЕВА
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В Кузбассе режим «черного неба» продлили до понедельника, 7 февраля. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии.

Режим НМУ был объявлен в четырех территориях региона 19 января. С тех пор он постоянно продляется из-за сохранения неблагоприятных метеоусловий. На этот раз режим «черного неба» в Новокузнецке, Новокузнецком районе и Прокопьевске продлили до 18.00 7 февраля, в Кемерове - до 18.00 4 февраля.

Промышленным предприятиям на этот период рекомендовано снизить количество выбросов.

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