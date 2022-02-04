Кемеровские артисты сняли видео в поддержку сборной России на Олимпиаде в Пекине. Ролик появился в Сети в день открытия Зимних Олимпийских игр.

Музыканты исполнили кавер-версию песню группы Queen «We will rock you». В ней они обыграли название нашей сборной - ROC (это аббревиатура Российского Олимпийского комитета, под эгидой которого будет выступать наша команда).

В видеоролике снялись артисты Дирекции инновационных творческих проектов Кузбасса, а также фигуристы и хоккеисты кемеровской спортшколы № 6. Съемки проходили в новом ледовом спорткомплексе «Сосновый».

Клип посвящен кузбасским олимпийцам, которые выступят на Играх - кадры с ними проявляются в клипе. Напомним, что наш регион будут представят биатлонистка из Гурьевска Евгения Буртасовова, таштагольские сноубордисты Игорь Слуев, Наталья Соболева и Кристина Пауль, бобслеистка из Кемерова Надежда Сергеева и хоккеист из Прокопьевска Андрей Чибисов.

- Весь Кузбасс с тобою! Вся страна с тобою! - говорится в припеве песни.