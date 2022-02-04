Кемерово
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
-10°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия4 февраля 2022 6:01

В кузбасском поселке случился пожар в многоквартирном доме

Самостоятельно до приезда спасателей успели эвакуироваться 16 жильцов
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В кузбасском поселке случился пожар в многоквартирном доме.

В кузбасском поселке случился пожар в многоквартирном доме.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе 4 февраля произошел пожар в двухэтажном многоквартирном жилом доме в поселке Демьяновка. В ГУ МСЧ по Кемеровской области рассказал, что сигнал о пожаре поступил в 0.52. Самостоятельно до приезда спасателей успели эвакуироваться 16 жильцов.

В ведомстве отметили, что на момент прибытия первого пожарного подразделения открытым пламенем горела крыша дома и квартира на втором этаже. Пожар ликвидировали в 01.40. В результате, которого обгорели стены, мебель, частично деревянная кровля. Площадь горения составила 82 квадратных метра.

Добавили, что к тушению привлекли 16 человек и 5 единиц техники. Пострадавших нет. По предварительным данным, причиной пожара послужила неосторожность при курении.

0