В кузбасском поселке случился пожар в многоквартирном доме. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе 4 февраля произошел пожар в двухэтажном многоквартирном жилом доме в поселке Демьяновка. В ГУ МСЧ по Кемеровской области рассказал, что сигнал о пожаре поступил в 0.52. Самостоятельно до приезда спасателей успели эвакуироваться 16 жильцов.

В ведомстве отметили, что на момент прибытия первого пожарного подразделения открытым пламенем горела крыша дома и квартира на втором этаже. Пожар ликвидировали в 01.40. В результате, которого обгорели стены, мебель, частично деревянная кровля. Площадь горения составила 82 квадратных метра.

Добавили, что к тушению привлекли 16 человек и 5 единиц техники. Пострадавших нет. По предварительным данным, причиной пожара послужила неосторожность при курении.