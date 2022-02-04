Власти Кузбасса сообщили, что больницы полностью обеспечены кислородом

Фото: пресс-служба АПК

Все кузбасские больницы, перепрофилированные для лечения COVID-19, полностью обеспечены медицинским кислородом. Об этом заявили в пресс-службе АПК.

На сегодняшний день отделения для больных коронавирусом и пневмониями открыты на базе 36 медорганизаций. Они оснащены 6 476 кислородными точками. Их обеспечивают 18 кислородных концентраторов, 36 кислородных рамп, 1050 палатных концентраторов, 40 газификаторов, 32 криоцистерны, 1500 кислородных баллонов и другое оборудование.

Общий накопительный объем для жидкого медицинского кислорода в Кузбассе достиг 258 тонн. Его при среднем расходе 13 тонн в сутки хватит почти на 20 дней.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев отметил, что обеспеченность больниц кислородом особенно важна в период пандемии, когда многие пациенты нуждаются в кислородной поддержке.

- Закуплены переносные установки, в Новокузнецке в кратчайшие сроки запустили собственное производство медицинских газов. Сегодня мы имеем возможность поставлять кислород в соседние регионы, - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.