В Кузбассе эпидпорог по заболеваемости ОРВИ превышен на 132%

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В Кузбассе за неделю с 24 по 31 января в больницы с симптомами ОРВИ обратились 36,4 тысяч человек. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Кемеровской области.

Число больных увеличилось по сравнению с предыдущей неделей в два раза, когда было зарегистрировано 16,9 тысяч случаев острых респираторных вирусных инфекций.

- Заболеваемость ОРВИ совокупного населения выше эпидемического порога на 132,4%, - рассказали в ведомстве в пятницу, 4 февраля.

Медики исследовали клинический материал от 95 больных ОРВИ, вируса гриппа выявлено не было.