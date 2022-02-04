Жители Новокузнецка ужаснулись плотному слою черной пыли на окнах

Фото: t.me/incident_kuzbass.

В Новокузнецке жители регулярно жалуются на плохое качество воздуха в городе. Так один из горожан показал, окна, покрытые черной пылью.

Автор видеоролика отметил, что проживает на улице Павловского на седьмом этаже. Окна квартиры выходят во двор, а рамы изнутри протирали три дня назад.

Напомним, что в Минприроды Кузбасса объяснили ситуацию с плохим качеством воздуха в Новокузнецке. Жители рассказали, что из-за вредных веществ детям и взрослым тяжело дышать. Кроме того, в регионе режим «черного неба» продлили до 7 февраля.