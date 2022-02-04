В Кузбассе за неделю подорожали огурцы и подешевели сардельки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Специалисты Кемеровостата сообщили об изменении потребительских цен в Кузбассе с 21 января по 28 января 2022 года. Так за минувшую неделю в более всего подорожали овощи и детское питание.

А именно поднялись в цене огурцы - на 8,9%, смеси молочные для детей - на 5,5%, капуста - на 4,5%, детское питание овощное - на 4,1%.

Сбавили в цене: сосиски и сардельки - на 3,4%, крупа гречневая - на 2,8%, чай черный байховый - на 2,6%, пшено - на 2%.