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Происшествия5 февраля 2022 2:26

В Кузбассе суд продлил арест владельцу шахты «Листвяжная»

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

Он будет содержаться под стражей до 14 мая нынешнего года.

Михаилу Федяеву, президенту холдинга «Сибирский деловой союз», обвиняемому по ч.2 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия), суд в Кемерове продлил срок нахождения в СИЗО на три месяца.

Федяев – основной собственник шахты «Листвяжная», где 25 ноября прошлого года произошла авария из-за взрыва метана, унесшая 51 человеческую жизнь - 46 шахтеров и 5 горноспасателей. Он был задержан в середине декабря. Следствие считает, что подозреваемый знал, что на предприятии нарушают требования промышленной безопасности. Свою вину Федяев не признал.