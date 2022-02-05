Хоккеист из Кузбасса сыграл в чужой форме на Матче звезд НХЛ

Фото: инстаграм Кирилла Капризова

Так он поддержал заболевшего ковидом коллегу по сборной России.

Воспитанник новокузнецкой хоккейной школы, ныне выступающий за американский клуб «Миннесота Уайлд», Кирилл Капризов удивил всех во время мастер-шоу Матча звезд Национальной хоккейной лиги. Он участвовал в конкурсе на наиболее эффектное исполнение буллита в форме капитана другого американского клуба «Вашингтон Кэпиталс» и партнера по сборной России Александра Овечкина. Овечкину накануне звездного шоу не повезло - он сдал ПЦР-тест на коронавирус и получил положительный результат.

Буллит Кирилл красиво реализовал.