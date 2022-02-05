Коронавирус в Кузбассе: очередной антирекорд

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ (архив)

Число заболевших в регионе с начала пандемии превысило 101 тысячу.

По данным оперативного штаба, на утро 5 февраля в Кузбассе было выявлено антирекордные 1405 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это - на 53 больше, чем день назад.

Число выздоровевших за прошедшие сутки составило 333. Таким образом, в Кузбассе 87310 больных справились с болезнью.

Умерли за последние сутки восемь пациентов - семь женщин и мужчина. У всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Самый молодой из скончавшихся - 1951 года рождения, он проживал в Новокузнецке. Самая возрастная - жительница столицы Кузбасса, 1934 года рождения.

В общей сложности пандемия в Кузбассе унесла жизни 1945 человек.

По состоянию на 5 февраля медицинскую помощь продолжают получать в регионе 12260 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 12545 человек.