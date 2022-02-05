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Происшествия5 февраля 2022 5:39

В Кузбассе украли забор за 440 тысяч рублей

Источник:kp.ru
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Фото: Правоохранительный портал Кузбасса

Фото: Правоохранительный портал Кузбасса

Ограждение из профлиста два брата срезали в течение пяти часов.

Жители Новокузнецка 32 и 34 лет обратили внимание на одно из бесхозных неохраняемых зданий по Кисельному переулку. Они решили забрать имевшийся там забор и сдать его в пункт приема металла, где как раз и работал один из братьев. Профлист был успешно оформлен как металлолом, и за него родственники получили деньги.

Однако братьям не повезло - у здания оказался хозяин. Директор одной из новокузнецких фирм решил проверить строение и обнаружил пропажу. В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленники были установлены. Как уточнили в пресс-службе ГУМВД по Кемеровской области, сейчас за кражу им грозит до шести лет лишения свободы.

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