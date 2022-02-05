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Происшествия5 февраля 2022 7:36

В Кузбассе при пожаре в частном доме спасли мужчину

Источник:kp.ru
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Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области - Кузбассу

Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области - Кузбассу

Тревогу подняли бдительные соседи.

В Кемерове на улице Таврической случилось возгорание жилого дома, в котором проживали две семьи. На месте работали четыре единицы техники и 16 сотрудников пожарно-спасательного отряда. До прибытия огнеборцев трое жильцов успели самостоятельно покинуть дом, а одному человеку понадобилась помощь специалистов – звено газодымозащитной службы эвакуировало его через окно. Также спасателям удалось отстоять от огня одну из квартир. Общая площадь пожара, как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области - Кузбассу, составила 60 квадратных метров.

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