В Кузбассе при пожаре в частном доме спасли мужчину

Фото: ГУ МЧС по Кемеровской области - Кузбассу

Тревогу подняли бдительные соседи.

В Кемерове на улице Таврической случилось возгорание жилого дома, в котором проживали две семьи. На месте работали четыре единицы техники и 16 сотрудников пожарно-спасательного отряда. До прибытия огнеборцев трое жильцов успели самостоятельно покинуть дом, а одному человеку понадобилась помощь специалистов – звено газодымозащитной службы эвакуировало его через окно. Также спасателям удалось отстоять от огня одну из квартир. Общая площадь пожара, как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области - Кузбассу, составила 60 квадратных метров.