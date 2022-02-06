В Кузбассе выросли цены на бензин и дизельное топливо. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кузбассе взлетели вверх цены на моторное топливо и бензин. Об этом сообщает Кемеровостат. Отмечено, что изменение потребительских цен на 28 января 2022 года (за неделю).

Согласно статистике, подорожал бензин: АИ-95 - на (0,5%) его стоимость до 48,62 рубля, АИ-92 и АИ-98 - на (0,6%) цена за литр до 44,83 и 57,71 рубля соответственно, дизель - на (0,4%) его цена до 55,62 рубля.

Напомним, что специалисты Кемеровостата сообщили об изменении потребительских цен в Кузбассе с 21 января по 28 января 2022 года. Так за неделю подорожали огурцы и подешевели сардельки.