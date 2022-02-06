В Кузбассе выявили 1512 новых случаев коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 1512 человек. Региональный оперштаб сообщает, что скончались девять пациентов с коронавирусом.

У всех девятерых умерших развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. За прошедшие сутки в регионе выздоровел 341 пациент.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 103 027 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 87 651 выздоровели, 1 954 скончались, 12 156 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.