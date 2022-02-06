В Кемерове водитель с ножом напал на 18-летнего пассажира. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кемерове 18-летний житель сел в машину к мужчине, который предложил его подвезти. Немного погодя водитель стал угрожать ножом юноше. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кузбассу.

Так, житель областного центра стоял на остановке общественного транспорта, когда к нему подъехал незнакомец и попросил сигарету, а после предложил подвезти. Парень согласился и сел в автомобиль. Тогда водитель увез пассажира в соседний двор и под угрозой ножа и потребовал деньги. Кемеровчанин испугался и отдал банковскую карту и назвал пин-код. После чего злоумышленник снял наличные в банкомате и выгнал кузбассовца из авто. Юноша лишился 2 500 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали ранее судимого 24-летнего жителя. Похищенные деньги он потратил. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.