В Кузбассе местами похолодает до -28 градусов в понедельник. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Синоптики Кемеровского гидрометцентра отмечают: в Кузбассе жителей в начале рабочей недели ожидают низкие ночные температуры и комфортные дневные. Так, в понедельник,7 февраля, в регионе будет переменная облачность.

Столбики термометров ночью покажут - 14…-19 градусов, местами до -28 градусов, а днем -7…-12 градусов. Будет юго-западный ветер 2-7 метров в секунду. Осадков не ожидается, местами изморозь, дым, дымка. На дорогах местами гололедица.

В Кемерове в ночное время температура упадет до - 15…-17 градусов. После восхода солнца столбики термометров покажут -9…-11 градусов. Порывы юго-западного ветра будут достигать 2-7 метров в секунду. В этот день осадков не ожидается, дым, дымка.