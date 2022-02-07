Кузбасская биатлонистка Буртасова вошла в состав сборной на женскую индивидуальную гонку в рамках ОИ

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Кузбасская биатлонистка Евгения Буртасова вошла в состав сборной России на женскую индивидуальную гонку в рамках Олимпийских игр в Пекине. Список накануне обнародовал Олимпийский комитет России.

Помимо уроженки Гурьевска в составе команды выступят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина и Светлана Миронова.

Гонка состоится в понедельник, 7 февраля, в 16.00 по кемеровскому времени.

Напомним, что биатлонистка из Кузбасса числилась в списке запасных на ОИ-2022 и не готовилась в основной команде. Однако после того, как у Валерии Васнецовой выявили коронавирус, было принято решение заменить ее нашей землячкой.