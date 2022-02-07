Кемерово
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
-13°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия7 февраля 2022 0:35

Шестеро пропавших кузбассовцев найдены погибшими в январе

Анастасия СЕРГЕЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Лиза Алерт Кузбасс

Фото: Лиза Алерт Кузбасс

В январе 2022 года в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Кузбасс» поступила 221 заявка на поиск пропавших людей, 174 из них были найдены живыми, шестеро - мертвыми. Об этом сообщили в отряде.

- Из 221 полученных 16 заявок были на поиск детей до 12 лет, и еще 18 - на поиск пожилых людей от 65 лет, - рассказали волонтеры.

37 заявок оказались неподтвержденными. Четыре человека так и не были найдены. Их поиск продолжается: волонтеры распространяют информацию, обзванивают больницы, проверяют свидетельства.

0