Шестеро пропавших кузбассовцев найдены погибшими в январе

Фото: Лиза Алерт Кузбасс

В январе 2022 года в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Кузбасс» поступила 221 заявка на поиск пропавших людей, 174 из них были найдены живыми, шестеро - мертвыми. Об этом сообщили в отряде.

- Из 221 полученных 16 заявок были на поиск детей до 12 лет, и еще 18 - на поиск пожилых людей от 65 лет, - рассказали волонтеры.

37 заявок оказались неподтвержденными. Четыре человека так и не были найдены. Их поиск продолжается: волонтеры распространяют информацию, обзванивают больницы, проверяют свидетельства.