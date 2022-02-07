Музыканты группы «Чайф» опубликовали видео из Кемерова

Фото: Чайф / ВКонтакте

В Кемерове состоялся концерт легендарной группы «Чайф». Музыканты коллектива опубликовали в соцсетях несколько роликов с концерта и после него.

На видео с выступления группа поет «Оле, Россия», поддерживая таким образом российских спортсменов на Олимпиаде, которая в эти дни проходит в Пекине. На кадрах зрители подпевают музыкантам.

В комментариях горожане поблагодарили артистов за отличный концерт. «Мощь!», «Давно я так душой не отдыхал», - написали они.

Второе видео снято из гастрольного автобуса в воскресенье, когда коллектив уезжал из Кемерова.

- Ранним утром выкатили из Кемерово. Барнаул, жди нас! - написали музыканты.

Музыканты были в хорошем настроении и собирались праздновать прошедший день рождения одного из участников.

- Концерта сегодня нет. Это называется «День артиста». Артисты с утра веселы, - прокомментировал за кадром лидер группы Владимир Шахрин.