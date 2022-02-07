Известный предприниматель из Новокузнецка заявил, что плохая экология в городе – это часть культуры

Фото: "Редакция" / YouTube

Автор бренда I'm Siberian («Я - сибиряк»), предприниматель и дизайнер Владимир Черепанов считает, что плохая экология является частью культуры Новокузнецка. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу «Редакция» в фильме «Русский холод».

В проекте рассказывалось про курорт «Шерегеш», также в поле зрения попал Новокузнецк - город, куда прилетают туристы, чтобы добраться до горнолыжного комплекса. Московские журналисты «Редакции» обратили внимание на неприятный запах на въезде в город. Владимир Черепанов объяснил, что это запах не заводский, а от частных домом, которые дымят прямо на дорогу. Чтобы почувствовать «понятный заводской запах» новокузнечанин посоветовал съездить на Запсиб, к алюминиевому заводу.

- Но как бы тревогу никто не бьет, это нормально. Это часть города, часть культуры, это как заводской гудок по утрам. То есть это часть культуры - воздух, индустрия, заводы. Мы живем здесь и абсолютно не обламываемся. Нам даже, наверное, немножко в кайф. Мы как-то немножко гордимся вообще, - сказал он в интервью.

При этом он подчеркнул, что по его мнению ситуация с загрязненностью воздуха в Новокузнецке примерно такая же, как в Москве.