Прокуратура Кузбасса создала временный телеграм-канал для связи с жителями

Прокуратура Кемеровской области создала временный телеграм-канал «Прокуратура Кузбасса: обратная связь» для открытой связи с жителями. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В прокуратуре пояснили, что новый телеграм-канал открыт в связи с подготовкой ведомства к заседанию коллегии по подведению итогов работы за 2021 год. Работать канал будет всего неделю - с 7 по 14 февраля.

В этот период жители смогут оставить отзывы о деятельности прокуратур городов и районов области, а также написать свои предложения и замечания.

- Все поступившие вопросы и замечания будут учтены при подготовке и проведении заседания коллегии и в дальнейшей надзорной деятельности, - сообщили в ведомстве.