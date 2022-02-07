В Кузбассе житель нашел способ подзаработать и лишился полмиллиона рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе 38-летний житель Тисульского района, желая получить дополнительный заработок, перевел мошенникам более 500 тысяч рублей. В ГУ МВД по Кемеровской области рассказали, что в полицию обратился мужчина, который сообщил о похищении обманным путем.

Выяснилось, что в октябре прошлого года кузбассовец нашел в Интернете дополнительный заработок через инвестирование денежных средств и зарегистрировался на сайте. После ему поступил звонок от лжеконсультанта, который рассказал правила получения заработка. В течение месяца житель переводил деньги на указанные мошенником счета, рассчитывая на увеличение прибыли. Весь процесс по вкладам в телефонном режиме контролировал «представитель торгов». Однако когда мужчина захотел вывести вложенные денежные средства, он не смог этого сделать. Аферист перестал выходить на связь, и житель обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», устанавливают подозреваемого. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.