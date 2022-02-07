Приближение Олимпиады в Китае повысило спрос на фермерскую утку по-пекински

Фото: Россельхозбанк.

В последние недели перед открытием Олимпиады спрос на самое известное россиянам китайское блюдо - утку по-пекински - увечился на 24% относительное средних недельных значений в январе.

Анализ поисковых запросов на маркетплейсе Свое Родное подтвердил, что с приближением Олимпиады пользователи все чаще искали на платформе «утка по-пекински» или «пекинская утка». Также зафиксирован рост спроса и на тушку утки. Порядка 60% заказов пришлось на Москву, около 8% - на Ярославль, на третьем месте Казань с 5%.

- Освещение темы Олимпиады в Китае подогрело интерес к культуре этой страны, в том числе и к ее кухне. Интересно предположить, что рост спроса на утку по-пекински и на тушку утки связан. Немало россиян пробовали это блюдо, его главный ингредиент также занимает видное место в традиционной кухне нашей страны. К тому же многие владеют рецептом и хотят порадовать семью уткой по-пекински собственного приготовления, - рассуждает заместитель директора Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Любовь Любаева.