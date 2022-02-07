Кузбасский сноубордист Игорь Слуев не примет участие в Олимпиаде из-за коронавируса

Фото: инстаграм Игоря Слуева

Сноубордист из Таштагола Игорь Слуев не примет участие в Олимпиаде из-за положительного теста на коронавирус. Об этом сообщается в Instagram Олимпийского совета Кемеровской области.

Информацию «Комсомолке» также подтвердил личный тренер сноубордиста Дмитрий Чернаков. По его словам, 22-летний Слуев по данным на 6 февраля так и не вылетел в Пекин, а соревнования в его виде запланированы на 8 февраля.

Напомним, что Игорь Слуев сдал положительный тест на COVID-19 после чемпионата России, который прошел в конце января (наш земляк завоевал там «золото»). После этого тесты у него были то отрицательные, то вновь положительные.

- К сожалению, у нас выходит из борьбы за Олимпийские медали Игорь Слуев. У Игоря положительный тест на Covid и он летит домой, - сообщили в Олимпийском совете Кемеровской области.

Напомним, что Кузбасс на ОИ-2022 представляют еще две сноубордистки: Кристина Пауль (сноуборд-кросс) и Наталья Соболева (параллельный слалом гигант). У Кристины соревнования пройдут 9 февраля, у Натали - 8 февраля.

Кроме того, на Олимпиаде выступят уроженка Гурьевска, биатлонистка Евгения Буртасова (сегодня 16.00 по кемеровскому времени она примет участие в женской индивидуальной гонке) и хоккеист из Прокопьевска Андрей Чибисов.