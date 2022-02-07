В Кузбассе с начала февраля произошло 75 пожаров

С начала месяца в Кузбассе произошло 75 пожаров, более 40% из них возникли из-за неправильной эксплуатации печей и неисправности печного оборудования. Об этом сообщили в МЧС Кузбасса.

В ведомстве призвали жителей региона строго соблюдать правила пожарной безопасности. Ремонт и кладку печей нужно доверять только тем, кто имеет лицензию на проведение работ.

Необходимо своевременно чистить и ремонтировать печи и дымоходы, белить и устранять трещины на печи сразу после их появления. Для розжига нельзя использовать горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.

- Не оставляйте топящиеся печи без присмотра или на попечение детей, недееспособных членов семьи. За три часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена, тогда не возникнет опасного перекала печи, - рекомендовали в МЧС Кузбасса.

Также в ведомстве посоветовали не сушить на печи вещи и сырые дрова, не ставить рядом с печью мебель и не вешать занавески, не растапливать печь дровами, которые по длине не вмещающаяся в топку.

При пожаре нужно немедленно позвонить «01» или «101».