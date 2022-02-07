«Невозможно смотреть на это безобразие»: глава кузбасского города возмутился мусором в парке

Фото: инстаграм Алексей Фомин

Глава Юргинского городского округа Алексей Фомин возмутился мусором в парке Пушкина. Соответствующий пост опубликован в Instagram руководителя.

Он сообщил, что силами муниципалитета в парке был проведен субботник, потому что «невозможно безразлично смотреть на это безобразие». По словам главы города, арендатор парка не выполняет условий по содержанию территории, сейчас через суды идет процесс расторжения договора аренды. Пока город вынужден сам следить за чистотой территории. По словам Алексея Фомина, этот труд ценится не всеми. Глава опубликовал снимки, на которых видны разбросанные бутылки, картонки и другой мусор.

Фото: инстаграм Алексей Фомин

- Неужели так сложно выбросить мусор в урну?! А если она вдруг переполнена, донести до другой или отнести домой в конце концов. Неужели приятно смотреть на разбросанные повсюду бутылки, картон, пластик. Какой пример мы подаем нашим детям? - написал он.

Алексей Фомин обратился к горожанам с призывом любить свой город, не мусорить и ценить труд других людей.