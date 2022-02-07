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Общество7 февраля 2022 5:31

Житель Кузбасса накопил 51 неоплаченный штраф ГИБДД

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Житель Белова накопил 51 неоплаченный штраф ГИБДД, но после запрета на регистрацию транспортных средств оплатил все долги. Об этом сообщили в УФССП по Кемеровской области

В ведомстве рассказали, что долг мужчины по штрафам составил более 35 тысяч рублей. Нарушитель знал о сроках выплаты задолженности, но не торопился исполнять свои обязательства.

Тогда судебные приставы вынесли постановление об обращении взыскания на деньги мужчины, находящиеся в банке, а также постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств. После этого беловчанин оплатил задолженность в полном объеме.

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