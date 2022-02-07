В Кемерове продают за 52 миллиона рублей часть популярного ТЦ. Фото: avito.ru.

В Кемерове выставили на продажу торговую площадь в ТЦ «Облака» на проспекте Кузнецкий, 33/1. Соответствующее объявление опубликовано на популярном интернет-сервисе.

В настоящее время коммерческая недвижимость используется под магазин непродовольственных товаров. Площадь помещения составляет 741 квадратный метр.

Отмечено, что имеется отдельный вход и отдельная зона погрузки / разгрузки, грузовой лифт. Также есть все необходимые коммуникации и высокий клиентский поток за счет месторасположения торгового центра. Собственник готов продать недвижимость за 52 миллиона рублей.