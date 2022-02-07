В Кузбасс прибыл новый вертолет санавиации

Фото: АПК.

В Кузбасс прибыл новый вертолет санитарной авиации «Ансат» 2020 года выпуска. В администрации правительства региона рассказали, что воздушное судно более современное и более экономичное, чем вертолет МИ-8. Отметим, что выполнять рейсы вертолет санавиации начал в регионе с середины осени 2021 года.

- Время транспортировки на автомобилях скорой помощи составляет 2-4 часа, вертолет сокращает этот период от 20 минут до часа, - рассказал глава региона.

Также власти уточнили, что новое воздушное судно позволит совершать большее количество вылетов. Сергей Цивилев сообщил, что с октября по 31 декабря прошлого года специалисты совершили 63 вылета, вывезли 86 человек.

«Ансат» может брать на борт одного реанимационного пациента или двух - сидя. Он оборудован медицинским модулем с мониторингом всех жизненных параметров и кислородной поддержкой, в том числе аппаратом ИВЛ. Всего в Кузбассе для санавиации обустроено 22 площадки.