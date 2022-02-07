Россельхозбанк и ISBC выпустили карты-брелоки VISA

Фото: Россельхозбанк.

Россельхозбанк и компания ISBC запускают возможность выпуска карт платежной системы VISA в форме брелока. Новое устройство обладает всеми преимуществами банковской карты. Сейчас в онлайн-магазине ISBC PAY для клиентов РСХБ доступно 8 разных коллекций и более 100 вариантов дизайнов устройства.

C технологической точки зрения в основе продукта лежит NFC-чип и защищенный софт компании Fidesmo. Для оплаты достаточно прислонить брелок к бесконтактному устройству оплаты. При необходимости карту в брелоке можно заблокировать в мобильном приложении продукта или обратившись в банк.

- К одной банковской карте можно привязать несколько брелоков и пользоваться ими всей семьей. Еще одним преимуществом девайса является то, что платежный брелок можно прикрепить к связке ключей или пропуску на работу, он не нуждается в подзарядке. Наши клиенты приобретают этот девайс как себе, так и свои детям. Ребенку сложнее потерять брелок в отличие карты или наличных, его можно прикрепить к связке ключей или одежде. Кроме того, на брелоке нет данных о владельце карты, - рассказала Елена Волосевич, директор Департамента развития розничных продуктов и процессов Россельхозбанка.

Партнерский материал.

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