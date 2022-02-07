Tele2 улучшила покрытие в 15 районах Кузбасса

Фото: пресс-служба Tele2.

В 2021 году компания Tele2 модернизировала сеть в городах Кузбасса, построила вышки в поселках, где до этого не было сотовой связи, а также увеличила емкость сети в местах, где жители много пользуются мобильным интернетом. Альтернативный оператор мобильной связи подвел итоги развития сети в регионе.

Фото: пресс-служба Tele2.

За прошедший год компания увеличила число базовых станций почти на 20%. Благодаря установке новых вышек оператора в 12-ти городах Кузбасса улучшены качество голосовой связи и скорость мобильного интернета. Кроме того, новые базовые станции были построены в селах и деревнях на территории 15 районов, в том числе в 27 населенных пунктах, где до этого не было стабильного покрытия Tele2. Также мобильный оператор улучшил покрытие в пригородах и дачных поселках, построив более 30 базовых станций, и запустил сеть на территории музея-заповедника «Томская писаница».

Более чем на 100 вышках по всей области компания разместила дополнительные 4G-передатчики - для сохранения комфортной скорости интернета в часы максимальной нагрузки на сеть.