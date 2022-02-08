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Общество8 февраля 2022 0:32

В Кузбассе прививки от коронавируса поставили более 900 подростков

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Ксения Высотина

В Кузбассе вакцинировались от коронавируса 980 подростков. Об этом сообщил зампред правительства Кузбасса по вопросам социального развития Алексей Цигельник на аппаратном совещании.

По его словам, вакцинация детей проходит на добровольной основе с согласия родителей или законных представителей.

Всего в регионе в регионе прививки от коронавируса поставили 1 133 699 человек (68,7% от подлежащих вакцинации).

Напомним, что в регионе отмечено рекордное количество - 75 тысяч обращений в «красную зону» поликлиник. При этом идет снижение заболеваемости среди детей.