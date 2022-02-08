В Кузбассе будут судить мужчину, ударившего полицейского

В Кузбассе перед судом предстанет 40-летний житель Анжеро-Судженска, ударивший сотрудника полиции. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

В декабре прошлого году мужчину доставили в отдел полиции после того, как он побил свою гражданскую жену. Горожанин был нетрезв и во время выяснения обстоятельств произошедшего стал вести себя агрессивно: кричать, ругаться матом. Полицейские потребовали, чтобы мужчина перестал буянить, тогда он ударил одного из сотрудников. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье применение насилия в отношении представителя власти (о ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Мужчина со следствием сотрудничал, вину признал.

Сейчас уголовное дело передано в суд.