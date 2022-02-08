С начала года жители Кемерова приобрели более 40 тысяч транспортных карт

Фото: архив "КП" Фото: Анастасия СЕРГЕЕВА

За январь и начало февраля кемеровчане приобрели 41 638 транспортных карт. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

С начала года в Кемерово было доставлено 100 тысяч карт для пенсионеров, школьников, учащихся техникумов и обычных - на предъявителя. Дефицита в них нет, сейчас в наличии 59 тысяч транспортных карт всех видов. Они продаются на Летнем вокзале и киосках «Подорожник».

Напомним, что с 15 января в Кемерове изменились цены на проезд в общественном транспорте. При покупке билета за наличные поездка обойдется в 30 рублей, по безналичному расчету (банковская или транспортная карта) - 25 рублей. При этом транспортную карту можно переключить в режим проездного билета и совершать безлимитное количество поездок.