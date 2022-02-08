В Кузбассе без вести пропал 15-летний подросток

В Мысках пропал без вести 15-летний подросток. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

В полиции рассказали, что на вид ему 17-18 лет, его рост около 185 см, он худощавого телосложения, у него светло-русые волосы, серо-голубые глаза.В полицию обратилась мать подростка. Она рассказала, что 31 января ее сын ушел из дома, и она не знает, где он. Женщина все это время общалась с ним по телефону, но после 4 февраля парень перестал выходить на связь.

Был одет: короткая куртка болотного цвета с капюшоном, джинсы темно-синего цвета, шапка вязаная черного цвета, ботинки черного цвета с коричневыми вставками.

Полицейские просят всех, кому что-либо известно о местонахождении юноши, сообщить об этом по телефонам: 8-(38474)-2-28-30, «02» («102» - с мобильного). Анонимность гарантируется!