В Кузбассе власти рассказали о новых правилах тестирования на COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Зампред Правительства Кузбасса по вопросам социального развития Алексей Цигельник рассказал о новых правилах, которые касаются тестирования на коронавирус и нахождении на больничном.

- Если раньше единственным подтверждением был ПЦР-тест, то начиная с сегодняшнего дня, (это еще и) экспресс-тест, или ИХА-тест, - отметил Алексей Цигельник.

Результатов экспресс-теста будет достаточно, чтобы подтвердить наличие или отсутствие коронавируса. Проводить дополнительную ПЦР-диагностику не требуется. Также упростили правила выхода с больничного. Теперь при длительности заболевания превышающей семь дней, повторный тест на коронавирус не требуется. Алексей Цигельник отметил, это связано с особенностями «омикрон»-штамма : короткий инкубационный период, относительно легкое течение заболевания, быстрая элиминация вируса из организма.

- Безусловно, это не означает, что все, кто болеет семь дней, выздоровели. Те, кто продолжает болеть, они, естественно, лечатся, - подчеркнул зампред правительства.

В случае если пациент чувствует себя хорошо на третий день, ему придется пройти контрольное ПЦР-тестирование.