В Кузбассе будут судить начинающего водителя, который насмерть сбил двух пешеходов

В Белове будут судить 26-летнего мужчину, который насмерть сбил двух человек на пешеходном переходе. Местному жителю предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» (ч. 5 ст. 264 УК РФ), сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

Трагический инцидент произошел в июле 2021 года на пересечении улицы Октябрьской и переулка Толстого. Водитель на автомобиле «Лексус GS300» проехал перекресток на желтый мигающий сигнал светофора и не заметил на «зебре» пешеходов. Он сбил 58-летнего мужчину и его 53-летнюю спутницу - они скончались на месте.

Выяснилось, что стаж вождения автомобилиста составляет менее года. При этом он трижды привлекался к административной ответственности за превышение скорости движения. В день трагедии он двигался со скоростью 60 километров в час.

Сейчас уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.