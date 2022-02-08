Мэрия Кемерова рассказала, как поступила с «продырявленными» автобусами

Фото: Администрация города Кемерово.

В конце 2021 года жители Кемерова были возмущены способу крепления новогодней иллюминации к автобусам, которые были просверлены ради установки. Отметим, что были украшены три новогодних автобуса № 23, № 27 и № 51, которые связывают несколько районов города.

В горадминистрации рассказали, что общественный транспорт вернули к первоначальному состоянию. После демонтажа иллюминации отверстия креплений залили полимерным компонентом в цвет кузова.

Также добавили, что корпус автобусов выполнен из прочного стеклопластика, коррозии он не подвержен.