В Кузбассе выявили 1999 новых случаев коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 1999 человек. Региональный оперштаб сообщает, что скончались девять пациентов с коронавирусом.

У всех девятерых умерших развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. За прошедшие сутки в регионе выздоровели 367 пациентов

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 106 877 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 88 366 выздоровели, 1 971 скончались, 8 965 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.