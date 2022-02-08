Кузбасские сноубордисты Соболева и Карлагачев выбыли из борьбы за медали на Олимпиаде в Пекине

Фото: инстаграм Наталья Соболева

Утром 8 февраля на Олимпиаде в Пекине состоялись квалификационные заезды в параллельном гигантском слаломе. Кузбасская спортсменка Наталья Соболева не смогла пройти в 1/8 финала, для нее борьба за медали закончилась.

По итогам квалификации у уроженки Таштагола не получилось попасть в список 16-ти лучших спортсменок. В финал прошли две другие россиянки: Софья Надыршина и Полина Смоленцова.

В мужском параллельном гигантском слаломе вместо Игоря Слуева, который выбыл из борьбы из-за положительного теста на коронавирус, в Пекин уехал другой уроженец Таштагола Дмитрий Карлагачев. Однако на старт он сегодня не вышел. По предварительной информации, у нашего земляка также оказался положительный тест на коронавирус.

Еще один кузбассовец Андрей Соболев - он выступает за сборную ХМАО-Югры - также не попал в финальные соревнования. Из россиян квалификацию прошли Дмитрий Логинов и Виктор Уайлд.