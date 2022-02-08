В Кемерове спасатели помогли пожилой женщине с инсультом

Фото: Кемеровская служба спасения

В Кемерове сотрудники «Службы спасения» пришли на помощь 86-летней кемеровчанке, которой стало плохо в собственной квартире. Об инциденте рассказали в пресс-службе ведомства.

О ЧП в оперативную службу сообщил внук пенсионерки. Он пришел навестить бабушку, но она не открыла дверь, на телефонные звонки также не реагировала. Спасатели, оценив ситуацию, решили проникнуть в квартиру через балкон третьего этажа при помощи штурмовой лестницы. Они обнаружили пенсионерку на полу. С предварительным диагнозом инсульт женщина была передана бригаде медиков.

Кроме того, похожий случай произошел в квартире на улице Леонова. Там женщина не смогла попасть к своей 64-летней матери, при этом она слышала из квартиры крики о помощи. Спасатели вскрыли дверь и нашли пенсионерку также на полу. Она жаловалась на сильные боли в области ног. Пострадавшую на носилках донесли до кареты скорой помощи.