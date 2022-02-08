В ЗАГСе Кузбасса рассказали, сколько пар заключат брак в «красивую дату» 22 февраля 2022 года. Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2022 году полностью зеркальная дата всего одна, и многие пары в Кемеровской области захотели зарегистрировать брак именно 22 февраля. Романтическую статистику озвучили в Управлении ЗАГС Кузбасса.

Так, 22.02.2022 планируют связать себя узами брака 254 пары. Наибольшее количество церемоний ожидается в этот день в Новокузнецке - 39 пар, Кемерове - 26 пар, Ленинске-Кузнецком - 21 пара.

Кроме того, в регионе в феврале 2022 года планирует заключить брак 1901 пара.