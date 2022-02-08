В Кузбассе планируют увеличить санитарные зоны разрезов до двух километров

Кузбасские власти планируют увеличить санитарные зоны разрезов до двух километров. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поддержала эту инициативу, сообщает пресс-службе АПК.

Сейчас рекомендованное расстояние от земельного отвода разреза до жилых домов составляет один километр. При этом, по словам Абрамовой, некоторые угольщики сокращают такие зоны, и люди проживают буквально в нескольких десятках метров от разрезов.

- Предложение губернатора - увеличить такую зону до двух километров и больше, не располагать угольные предприятия вблизи жилых районов. В противном случае бизнесу нужно брать на себя все расходы по переселению граждан, - подчеркнула Виктория Абрамченко.

Она поручила детально проработать данное предложение.

Также Росгидромет должен проработать расширение наблюдательной сети для городов, которые пока не входят в федпроект «Чистый воздух».