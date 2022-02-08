Фото: инстаграм КемГУ

На должность ректора КемГУ претендуют три человека, в том числе действующий руководитель Александр Просеков. Документ с утвержденным списком кандидатов опубликован на официальном сайте вуза.

Кроме Просекова свои кандидатуры на пост ректора выдвинули проректор по цифровизации и проектной работе КемГУ Роман Котов и директор института образования КемГУ Ирина Морозова.

Этот список будет отправлен в аттестационную комиссию Министерства науки и высшего образования РФ для утверждения.

Напомним, что Александр Просеков был избран на пост ректора в апреле 2017 года. До этого он руководил КемТИППом.