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Общество8 февраля 2022 7:01

На должность ректора КемГУ претендуют три человека

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Фото: инстаграм КемГУ

Фото: инстаграм КемГУ

На должность ректора КемГУ претендуют три человека, в том числе действующий руководитель Александр Просеков. Документ с утвержденным списком кандидатов опубликован на официальном сайте вуза.

Кроме Просекова свои кандидатуры на пост ректора выдвинули проректор по цифровизации и проектной работе КемГУ Роман Котов и директор института образования КемГУ Ирина Морозова.

Этот список будет отправлен в аттестационную комиссию Министерства науки и высшего образования РФ для утверждения.

Напомним, что Александр Просеков был избран на пост ректора в апреле 2017 года. До этого он руководил КемТИППом.