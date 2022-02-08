В Кемерове осудили мужчину, который нашел пистолет и оставил его себе для самообороны

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В Кемерове суд ограничил свободу мужчине, который незаконно хранил самодельный пистолет. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Жителя Новокузнецка задержали прошлым летом в областной столице. В его машине полицейские нашли пригодный для стрельбы самодельный пистолет со снаряженным магазином и семью патронами. Мужчина признался, что нашел оружие и оставил себе для самообороны.

В отношение новокузнечанина было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».

Суд признал мужчину виновным и назначил 6 месяцев ограничения свободы.

Полицейские напомнили, что в Кузбассе проходит операция «Оружие»: те, кто добровольно сдают незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности и могут получить денежное вознаграждение.