Пропавшего в Мысках подростка полицейские обнаружили в Новокузнецке

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

15-летнего подростка из Мысков, пропавшего без вести несколько дней назад, полицейские нашли в Новокузнецке. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Накануне в полицию обратилась мать пропавшего. Она рассказала, что юноша 31 января ушел из дома и не вернулся. Она общалась с сыном по телефону, но после 4 февраля он перестал выходить на связь.

Сотрудники полиции незамедлительно организовали поиски подростка. В итоге юношу нашли в Новокузнецке, где он гостил у друзей. Сейчас c ним работают инспекторы по делам несовершеннолетних, они выясняют все обстоятельства произошедшего.

Полицейские поблагодарили всех, кто принимал участие в поисках несовершеннолетнего.