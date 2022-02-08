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Происшествия8 февраля 2022 8:54

Пропавшего в Мысках подростка полицейские обнаружили в Новокузнецке

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Артем КИЛЬКИН

15-летнего подростка из Мысков, пропавшего без вести несколько дней назад, полицейские нашли в Новокузнецке. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Накануне в полицию обратилась мать пропавшего. Она рассказала, что юноша 31 января ушел из дома и не вернулся. Она общалась с сыном по телефону, но после 4 февраля он перестал выходить на связь.

Сотрудники полиции незамедлительно организовали поиски подростка. В итоге юношу нашли в Новокузнецке, где он гостил у друзей. Сейчас c ним работают инспекторы по делам несовершеннолетних, они выясняют все обстоятельства произошедшего.

Полицейские поблагодарили всех, кто принимал участие в поисках несовершеннолетнего.